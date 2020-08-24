У центрі Києва проходить Марш захисників України. У ході беруть участь кілька тисяч чоловік.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

На початку колони йдуть родичі загиблих на фронті бійців, героїв Небесної сотні і полонених. За ними - діючі військовослужбовці, ветерани російсько-української війни та волонтери.

Акція присвячена 29-ій річниці незалежності України. Вона проходить без партійних прапорів, але під прапорами бойових підрозділів, які беруть участь у війні на Донбасі, і ветеранських організацій.

Учасники скандують "Герої не вмирають! Вмирають вороги!", "Слава Україні! Героям слава", "Дякуємо!".

Марш розпочався від парку Тараса Шевченка. Люди йдуть по Хрещатику до Європейської площі. Колону супроводжують співробітники поліції діалогу і патрульні.

Фото: марш захисників України у Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні в Києві в зв'язку з святкуванням Дня Незалежності правоохоронці посилили охорону, залучена Нацгвардія.

Раніше повідомлялося, що у Києві у зв'язку з масовими заходами в центрі міста буде обмежено рух автомобілів, а також змінено рух громадського транспорту.