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У центрі Києва поліція посилила заходи безпеки через заплановані акції

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 1 грудня в центрі Києва заплановане проведення масових акцій. Через що підрозділи столичної поліції спільно із військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

Зокрема, анонсовані акції планують провести і під адміністративними будівлями органів державної влади.

"Аби не допустити будь-яких правопорушень, правоохоронці, у тому числі кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу посилили заходи безпеки на локаціях проведення заходів", - йдеться в повідомленні.

Так, перед початком заходів у місцях їх проведення вибухотехніки перевірять територію з метою виявлення небезпечних і підозрілих предметів.

Окрім цього на фільтраційних пунктах поліцейські проводитимуть превентивні заходи та вибірково перевірятимуть речі учасників акції, аби не допустити пронесення у місця скупчення громадян предметів, якими можна нанести ушкодження іншим.

Зазначено, що в загострення ситуації, правоохоронці можуть обмежити доступ громадян на окремі території.

Крім того, у разі переміщення учасників заходів, рух колони супроводжуватимуть правоохоронці, через що можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.

Нагадаємо, у патрульній поліції розповіли, на яких вулицях Києва сьогодні можуть обмежити рух транспорту.

Нагадаємо, сьогодні поліція заблокує входи і під'їзди до Верховної ради. Депутатам і журналістам правоохоронці зроблять коридор, щоб вони могли потрапити в будівлю парламенту.

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Київ