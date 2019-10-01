У центрі Києва обмежать рух транспорту

У Києві в суботу, 5 жовтня обмежать рух транспорту на Хрещатику. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Рух всього транспорту буде перекрито з 19:00 до 20:00 від Європейської площі до перетину вулиць Хрещатик та Михайлівської у зв'язку з відкриттям київського міжнародного фестивалю театрів ляльок.

Повідомляється, що у зв'язку з фестивалем у Києві запланована святкова хода з 19:00 до 20:00 за маршрутом вул. Хрещатик, 4 - Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик, 36.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві через проведення марафону масово перекриють рух транспорту з 4 по 6 жовтня. Зокрема, буде перекрито рух на близько 40 вулицях і трьох мостах - Північному, Гаванському та мосту Патона.

Також повідомлялося, що до 7 жовтня у Києві діють обмеження руху на Південному мосту з боку вулиці Бойчука. У зв'язку з виконанням протиаварійних робіт буде обмежено рух на 1,5 смугах (в напрямку Видубичів).