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В центрі Києва утворилися численні затори

Новини » Суспільство    11.04.2019 - 18:01
В центрі Києва утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух також ускладнено на трьох мостах

У Києві увечері, 11 квітня, утворились численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Рух ускладнено переважно у центрі міста на вулицях Хрещатик, Велика Житомирська, Прорізна, Богдана Хмельницького, Саксаганського, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, В'ячеслава Чорновола.

Крім того, затори спостерігаються на Повітрофлотському проспекті, вулиці Дегтярівська, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби Народів, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Перемоги, вулиці Святошинській, а також на Великій Окружній дорозі. 

Також пробки зафіксовані біля станцій метро "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Університет", "Театральна", "Лук'янівська", "Славутич". 

Затори утворилися на мосту Метро, Південному та Північному мостах.

На правому березі рух ускладнений на проспекті Миколи Бажана, Дніпровській набережній, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Гната Хоткевича. 

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Раніше повідомлялося, що у Києві рух транспорту по шляхопроводу через лінію швидкісного трамваю на вул. Драйзера буде перекрито до 13 квітня.

РБК-Україна писало, що у Києві з 9 квітня частково закривається рух транспорту на проспекті Академіка Палладіна неподалік станції метро "Академмістечко". Рух транспорту по непарній стороні на ділянці від вулиці Академіка Булаховського до Кільцевої дороги буде закрито. Рух транспорту здійснюватиметься по зустрічному напрямку.

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