У центрі Києва чоловік погрожує підірвати відділення банку

У відділення АТ "Універсал Банк" зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію. Наразі поліція веде переговори з чоловіком.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

У приміщенні банку залишився керівник відділення за власним бажанням. Всі інші працівники покинули будівлю. Введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Грім".

"Прохання до громадян та гостей міста змінити маршрути переміщення та оминати район перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Володимирської", - написав Геращенко.

Відзначимо, в цьому районі знаходиться бізнес-центр "Леонардо".

Нагадаємо, минулого місяця в країні стався ряд схожих подій. У Луцьку чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса. Також у Полтаві чоловік взяв у заручники поліцейського, а потім його більше тижня шукали в Решетилівському лісі.

Крім того, в самому Києві повідомляли про масові мінування та знаходили на людних вулицях підозрілі сумки.

Зазначимо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронців з проханням посилити заходи безпеки у місті.

Також повідомлялось, що в селі Артемівка, що під Києвом, невідомий розстріляв бізнесмена Ігоря Плекана в його автомобілі.