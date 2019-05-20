У центрі Києва через інавгурацію обмежили рух транспорту

У центрі Києва у зв'язку з прибуттям міжнародних делегацій на інавгурацію обраного президента Володимира Зеленського 19 та 20 травня буде обмежено рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Так, 19 травня з 07:00 та до завершення заходів буде обмежено рух транспорту по вулиці Липській - від вул. Грушевського до Інститутської.

Крім того, 20 травня з 06:00 буде обмежено рух транспорту по проспекту Бажана - від Харківської площі до Південного шляхопроводу; Наддніпрянським шосе - від Південного шляхопроводу до мосту Патона; Набережним шосе - від мосту Патона до Дніпровського узвозу; Дніпровським узвозом - від Набережного шосе до Паркової дороги; алеєю Героїв Крут - від площі Андрія Первозданного до площі Слави; вул. Івана Мазепи - від площі Слави до метро Арсенальна.

Також рух буде обмежено вул. Михайла Грушевського - від вул. Московської до Петрівської алеї; Парковою дорогою - від вул. Михайла Грушевського до алеї Герої Крут; вул. Шовковичною - від вул. Михайла Грушевського до вул. Басейна; вул. Круглоуніверситетською - від Бессарабської площі до вул. Лютеранська; вул. Лютеранська - від вул. Шовковичної до вул. Хрещатик.

Крім того, обмеження руху торкнеться вул. Городецького - від вул. Хрещатик до вул. Ольгінська; вул. Ольгінська - від площі Івана Франка до вул. Інститутська; вул. Інститутська - від вул. Хрещатик до Кріпосного провулку; Кріпосного провулку - від вул. Михайла Грушевського до вул. Інститутська; вул. Липська - від вул. Михайла Грушевського до вул. Пилипа Орлика; вул. Садова - від вул. Михайла Грушевського до вул. Інститутська; вул. Пилипа Орлика - від вул. Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця; вул. Академіка Богомольця - від вул. Пилипа Орлика до вул. Шовковична.

Відзначимо, близько 60 іноземних представників, серед яких і президенти інших держав, відвідають інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського.