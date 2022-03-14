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В центрі Харкова в результаті авіаудару був зруйнований чотириповерховий будинок

Автор: Наталія Юрченко

Російські військові в понеділок, 14 березня, завдали авіаудару по Харкову. В результаті обстрілу в центрі міста був зруйнований чотириповерховий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що після авіаудару сталося руйнування будівлі без послідуючого горіння. Поки що немає інформації про жертв та постраждалих. Проводяться пошукові роботи.

Для ліквідації наслідків обстрілів залучили 22 осіби особового складу Державної служби з надзвичайних подій та 5 одиниць техніки.

Нагадаємо, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що в Авдіївці тривають обстріли. Окупанти застосовують ракети "Точка-У" та реактивні системи залпового вогню.

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