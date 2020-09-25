У центрі Харкова напали на жінку і вкрали її авто

У п'ятницю, 25 вересня, у Харкові біля станції метро "Наукова" невідомі скоїли напад на жінку. Після вони втекли з місця злочину на її автомобілі.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Харківській області.
Попередньо встановлено, що невідомі скоїли напад на жінку, поранили її з невстановленої зброї та втекли на автомобілі потерпілої.
Пізніше автомобіль був знайдений на вулиці Мінська. Можливо, зловмисники пересіли на інший транспортний засіб.
В результаті пригоди потерпіла отримала поранення руки. Зараз вона госпіталізована.
Для розшуку і затримання нападників у місті введено в дію поліцейська операція "Сирена".
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку Шевченківського відділу поліції Харкова. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.
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