У центрі Грозного сталася перестрілка, двох поліцейських вбили

Сьогодні, 28 грудня, в центрі Грозного (Росія) сталася перестрілка. За попередніми даними, зловмисники напали на співробітників правоохоронних органів, в результаті чого двоє з них загинули.

Про це повідомляє "ТАСС".

"В результаті стрілянини в Грозному загинули два співробітники правоохоронних органів. Один з нападників загинув, другий поранений", - сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що бойовики напали на співробітників патрульно-постової служби.

Зараз на місці події працюють співробітники правоохоронних органів. Місце події оточене. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на кордоні Росії з Україною сталася перестрілка, в результаті інциденту є загиблий.

Однак помічник голови Держприкордонслужби, прес-секретар Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна заявляв, що українська сторона не фіксувала перестрілку на кордоні з Росією.

Також РБК-Україна писало, що влітку в Ростовській області чоловік на автомобілі намагався прорватися через російсько-український кордон. Щоб зупинити чоловіка російські прикордонники застосували зброю, він отримав легке поранення.