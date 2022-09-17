У центрі Донецька пролунали вибухи: над містом піднімається дим

Близько полудня у центрі окупованого Донецька пролунали вибухи. Нині над містом піднімається дим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Фото: наслідки вибуху на площі Леніна в окупованому Донецьку (Telegram)

Буквально за кілька хвилин у місті прогриміли ще кілька вибухів. У той же час на площі Леніна горить автомобіль.

Також повідомляється, що вибух зафіксовано в районі бульвару Пушкіна.

Попередньо, вибух був у будівлі окупаційної "адміністрації" Ворошилівського району Донецька.

Нагадаємо, вчора пролунав вибух у центрі Луганська, а саме - у кабінеті самопроголошеного "генпрокурора". Після інциденту район оточили.

Пізніше російські ЗМІ написали, що Горенко та його "заступниця" Катерина Стегленко загинули після вибуху у будівлі.

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