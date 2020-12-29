У центрі Дніпра зіткнулися два авто, одне з них влетіло у магазин

Фото: ДТП у Дніпрі (gorod.dp.ua)

Вчора ввечері у центрі Дніпра сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), за участі автівок Mazda і Toyota. У результаті зіткнення другий автомобіль влетів у магазин.

Про це повідомляє "Інформатор".

Як повідомляється, автомобіль Mazda рухався по Половицькій в сторону Набережної, а Toyota їхала по проспекту Яворницького в напрямку вокзалу. Від удару Mazda розвернуло на 180 градусів, а Toyota влетіла в магазин. При цьому автомобіль розбив двері кондитерської.

За попередніми даними, в результаті ДТП ніхто не постраждав. Рух певний час був обмежений.

Фото: ДТП у Дніпрі (gorod.dp.ua)

Нагадаємо, у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажівок з подальшим перекиданням однієї з них. У результаті аварії загинув водій однієї із вантажівок.

Також РБК-Україна писало, що у в Харкові сталася ДТП, після якого автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту. В результаті інциденту постраждала одна людина.