У Харківській області у ДТП перекинулась вантажівка, є загиблий

У Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох вантажівок з подальшим перекиданням однієї з них. У результаті аварії загинув водій однієї із вантажівок.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Як повідомляється, ДТП сталось на 73-му км автошляху Харків - Охтирка поблизу села Губарівка Богодухівського району. За попередньою інформацією, водій "КамАЗ" виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажним автомобілем MAN з причепом. Внаслідок аварії вантажівка "КамАЗ" перекинулась. Від отриманих травм її водій загинув на місці пригоди.
Зазначається, що автомобіль MAN з'їхав у кювет з послідуючим перекиданням причепа. З незначними травмами водія транспортного засобу доставили до Богодухівської лікарні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі вони встановлюють всі обставини.
Фото: ДТП у Харківській області (hk.npu.gov.ua)
Нагадаємо, 26 грудня, у в Харкові сталася ДТП, після якого автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту. В результаті інциденту постраждала одна людина.
Крім того, у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і легкового автомобіля. В результаті аварії загинули 20-річна дівчина.