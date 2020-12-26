У Харкові машина через ДТП влетіла у зупинку, є постраждалий

Фото: ДТП у Харкові (t.me/police_kh_region)

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), після якої машина влетіла у зупинку громадського транспорту. В результаті інциденту постраждав лише водій.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області в Telegram.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Рибалко в Немишлянському районі. Спочатку на дорозі зіткнулися кросовер Volkswagen Touareg з Volkswagen Passat. Після чого перший влетів в зупинку.

"В результаті аварії 37-річний чоловік (водій Touareg, - ред.) отримав садна та забої. Його доставили до лікарні. Інформація внесена до Єдиного обліку Немишлянського відділу поліції. Всі обставини аварії встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві водій евакуатора вночі протаранив припарковані автомобілі, коли намагався виїхати з двору житлової багатоповерхівки. Після ДТП він зник з місця інциденту.

Учора на трасі Київ-Харків перекинулася вантажівка. Через це рух на 55-му кілометрі в напрямку Харкова було тимчасово заблоковано, а об'їзд пустили по зустрічній смузі.