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У Харкові машина через ДТП влетіла у зупинку, є постраждалий

Харків, Субота 26 грудня 2020 13:58
У Харкові машина через ДТП влетіла у зупинку, є постраждалий
Фото: ДТП у Харкові (t.me/police_kh_region)
Автор: РБК-Україна

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), після якої машина влетіла у зупинку громадського транспорту. В результаті інциденту постраждав лише водій.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області в Telegram.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Рибалко в Немишлянському районі. Спочатку на дорозі зіткнулися кросовер Volkswagen Touareg з Volkswagen Passat. Після чого перший влетів в зупинку.

"В результаті аварії 37-річний чоловік (водій Touareg, - ред.) отримав садна та забої. Його доставили до лікарні. Інформація внесена до Єдиного обліку Немишлянського відділу поліції. Всі обставини аварії встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві водій евакуатора вночі протаранив припарковані автомобілі, коли намагався виїхати з двору житлової багатоповерхівки. Після ДТП він зник з місця інциденту.

Учора на трасі Київ-Харків перекинулася вантажівка. Через це рух на 55-му кілометрі в напрямку Харкова було тимчасово заблоковано, а об'їзд пустили по зустрічній смузі.

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