Центральний вокзал Києва відновив роботу

Центральний залізничний вокзал Києва відновив роботу після повідомлення про мінування. Правоохоронці, вибухотехніки та кінологи перевірили територію вокзалу та не виявили небезпечних пристроїв.

Про це заявила "Укрзалізниця" на офіційній сторінці у Facebook.

Станом на зараз столичний залізничний вокзал працює у штатному режимі.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці отримали анонімне повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу Києва. У зв'язку з цим всіх працівників і пасажирів вокзалу евакуювали. При цьому потяги курсували за графіком.

Нещодавно РБК-Україна писало, що поблизу Південного вокзалу в Києві знайшли підозрілий предмет, через що перекривали частину прилеглої вулиці.

Того ж дня поблизу офісного приміщення в Києві знищили вибуховий пристрій; у політичній партії ОПЗЖ заявили, що вибухівку знайшли поблизу їхнього офісу.