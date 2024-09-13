Инклюзивность - это не всегда про пандус у подъезда: украинцы высказались по поводу безбарьерности

Более трети украинцев считают, что для внедрения принципов реальной безбарьерности в разных сферах нужно сосредоточить внимание на изменении поведения людей в обществе и только потом - на создании адаптированной среды. Впрочем, для большинства общества безбарьерность и инклюзивность - это все еще что-то вроде пандуса у подъезда, несмотря на то, что еще сейчас для Украины вопрос выживания и качества жизни одновременно.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Ссылаясь на результаты исследования общественного мнения по безбарьерности, проведенного Центром социальных изменений и поведенческой экономики при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Экспертного совета по коммуникациям безбарьерности, Шуляк отметила, что 34% граждан убеждены, что в преодолении бар' еров в разных сферах следует сосредоточить внимание на изменении поведения людей в обществе, 32% – на создании адаптированной среды и 22% – на обеспечении доступности образования и работы.

"Для многих людей инклюзивность и безбарьерность – это формальный одиночный пандус у подъезда. Однако нужно осознавать, что безбарьерность – явление значительно шире пандуса. Это вопрос выживания и качества жизни одновременно. Это о доступе к информации и цифровым услугам, образовании и возможностях найти работу", - отметила Шуляк.

По ее словам, без преувеличения каждый из нас рано или поздно будет нуждаться в безбарьерных пространствах. Когда мы станем старше – будем нуждаться в удобном лифте. Или когда с детской коляской не сможем попасть в подъезд собственного дома. Или, когда во время воздушной тревоги не найдем маршрута до безопасного укрытия. Особенно в условиях активных боевых действий, барьеры, ранее бывшие не в фокусе, стали видимыми.

Парламентарий добавила, что данные проведенного исследования это полностью подтверждают. Так, в частности, 51% опрошенных назвал необходимость изменений в инфраструктуре, еще 37% респондентов – в устранении барьеров для людей постарше.

Достаточно большое внимание обеспечению безбарьерности уделяется ныне в главном планировочном документе по восстановлению Украины - программам комплексного восстановления (ПКВ), которое сейчас разрабатывают больше украинских территориальных общин. Первой такую программу презентовала Киевщина и этот кейс, по мнению Шуляка, может быть достаточно показательным в плане того, как следует планировать качественную безбарьерную среду.

В восстановлении Киевской области предусмотрено несколько направлений обеспечения принципов безбарьерности. Первый – безбарьерность учреждений социальной инфраструктуры: административных зданий, учебных заведений, медицинских учреждений, домов культуры, спортивных объектов. В общей сложности речь идет о примерно 1200 объектах социальной инфраструктуры, которые нуждаются в реконструкции как снаружи, так и внутри.

Второе направление – реконструкция по принципам безбарьерности объектов благоустройства, автомобильных и пешеходных дорог. Речь идет о нанесении горизонтальных и вертикальных направляющих путях движения во всех населенных пунктах, озвучке пешеходных переходов, обустройстве благоустройства и парковых зон, входов в жилые дома, ристосование автомобильных и пешеходных, дорог с понижениями для заезда на тротуары.

Естественно, это и образовательная безбарьерность. Так, в Киевской области планируют целый ряд учебных заведений переквалифицировать под ветеранов войны. Речь идет о создании курсов переквалификации на базе существующих учреждений профессионально-технического образования, в частности, в Борисполе и Белой Церкви. Также планируется реконструкция 3-х учебных заведений и нескольких общежитий. Кроме того, будут проводиться тренинги для персона учреждений по образовательной безбарьерности. Будут помогать также в выборе профессий, которые могут получить ветераны в уже упомянутых учебных заведениях.

"Кейс Киевщины показывает нам, как должно сейчас выстраиваться безбарьерное пространство и благодаря нему все остальные общины, которые сейчас присоединились к созданию ПКВ, уже понимают, как должно выглядеть такое пространство в их общинах. Сейчас уже несколько десятков общин заканчивают создание ПКВ и В скором времени мы сможем оценить, насколько инклюзивными станут те или иные общины после восстановления», – отметила Елена Шуляк.

Она также сообщила, что для территориальных общин планируют создание специального органа, который будет заниматься вопросами реализации принципов инклюзивности. Речь идет о Совете безбарьерности. Это должно дать обществу инструмент для обустройства реальной безбарьерности, но доступность публичных услуг необходимо мониторить. Она будет помогать общинам создать все возможности, предусмотреть инструменты решения сложных вопросов для достижения положительного результата, когда пользователи услуг и инфраструктуры почувствуют упрощение и результаты.

Когда несколько лет назад активная работа над внедрением безбарьерности только начиналось, тысячи представителей отметили, что нужна не только доступность услуг для маломобильных групп населения, но и безбарьерность в вопросах работы и даже возрастная безбарьерность. чем просто неотложная, поэтому ОМС в общинах нужно обратить на это особое внимание", - подчеркнула нардеп.

Но кроме системной работы государства и местного самоуправления, добавила она, необходима поддержка гражданского общества, поскольку только оно понимает, какие вопросы более актуальны для их общества – доступность общественных пространств, поддержка трудоустройства специалистов с инвалидностью, социальные услуги, безбарьерные маршруты и т.д.