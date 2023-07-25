Центральные и местные власти должны объединиться с общественностью ради эффективного распределения средств, - Шуляк

"В Украине состоялась одна из самых успешных реформ - реформа децентрализации. На места отданы деньги с большими бюджетами: город Киев - более 70 миллиардов, Днепр - более 22 миллиардов гривен бюджета. Этими средствами органы местного самоуправления распоряжаются без всякого вмешательства со стороны центральной власти. Кроме того, на места было передано управление землями и, наконец,".

Она также отметила, что все решения, принимаемые местными властями, остаются без какого-либо государственного надзора.

"Раньше в Украине действовал надзор за ОМС со стороны органов прокуратуры, который давно отменен. На сегодняшний день все решения, принимаемые местными властями, остаются без какого-либо государственного надзора. Остался только надзор со стороны гражданского общества, жителей общин и неравнодушных граждан, которые задают местным властям неудобные вопросы", - подчеркнула.

По данным Государственной регуляторной службы, по словам Елены Шуляк, в первом квартале 2023 года 75% всех актов, принятых органами местных властей, были совершены без регуляторных полномочий. 25% таких актов – с несоблюдением требований регуляторного законодательства.

"Это свидетельствует о том, что со стороны государства должен быть регуляторный надзор, который не будет просто налагать вето на решение местных властей, а будет определять законность или незаконность решений, и соответствие их законодательству и Конституции Украины", - убеждена нардеп.

Шуляк отметила, что нравственная составляющая является второй проблемой в распределении средств со стороны органов местного самоуправления.

"Могут ли местные власти тратить средства на барабаны и транспортные развязки, когда волонтеры, бизнес, рядовые граждане собирают средства на приближение победы, являются вопросом этики. Сегодня центральные и местные власти вместе с общественностью должны объединиться, чтобы направить средства именно туда, где они наиболее нужны".