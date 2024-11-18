В центрах проживания украинских беженцев в одной из стран ЕС растет напряжение: что произошло

В Нидерландах растет напряжение в центрах проживания для украинцев, приехавших в эту страну из-за полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AD .

Отмечается, что опрос, проведенный среди 25 крупнейших муниципалитетов, где живут украинские беженцы, показал, что перенаселенность и отсутствие конфиденциальности приводят к спорам, тревоге и ментальным проблемам среди жителей.

Сообщается, что центры для беженцев обычно расположены в бывших офисах, гостиницах или соцдомах для престарелых.

Тесные условия проживания, длительный общий быт вызывают напряжение между соседями.

Результаты опроса также показали, что ситуацию усложняет отсутствие долгосрочных решений по жилью и сокращению финансирования со стороны правительства Нидерландов, ведь с 2025 года расходы на одного беженца будут снижены со 100 до 45 евро в день.

Также, украинские беженцы в Нидерландах все чаще жалуются на симптомы стресса и другие психологические нарушения, в том числе даже суицидальные мысли.

Представитель муниципалитета Гааги подтвердил, что подобное напряжение наблюдается в каждом центре для украинских беженцев.

Однако в Нидерландах временная защита для украинцев все же была продлена до 4 марта 2026 года.

В то же время, муниципалитеты призывают правительство страны разработать эффективные решения и обеспечить украинским беженцам стабильное финансирование для решения этой проблемы.

Ранее мы рассказывали о том, какие условия для украинских беженцев создало немецкое правительство, а также о том, есть ли у Германии помощь для украинцев, ищущих жилье.