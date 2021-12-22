Центр захисту інвалідів в Одесі просить правоохоронців зупинити рейдерське захоплення організації

Представники громадської організації "Центр захисту інвалідів" в Одесі заявили, що майже рік протистоять рейдерським атакам на майно організації з боку власника згорілого готелю "Токіо-Стар" Сергія Дурача.

Про це вони заявили під час прес-конференції в "Українських новинах".

За словами правозахисників, атаки нібито покриваються високопоставленими чиновниками, а саме начальником Одеського ГУНП Миколою Семенишиним і прокурором Одеської області Сергієм Костенком, а проблема давно вийшла за рамки локального рівня, і несе загрозу державі.

"Ця ситуація, здавалося б, має чисто локальний характер - якісь злочинці намагаються відібрати майно у одеських інвалідів. Але насправді - це яскравий маркер для потенційних інвесторів, які дивляться на це все, і розуміють, чим для них може обернутися бажання відкрити бізнес в Україні. Коли можуть підробити протоколи зборів і змінити керівництво твоєї організації. Коли через якогось "лівого" нотаріуса можуть переписати все твоє майно. Коли твої бізнес-активи без праці можна просто вкрасти. Коли поліція і прокуратура, замість відновлення справедливості й захисту тебе, як потерпілого, просто покриває все це, будучи, очевидно, "в частці". Про яку інвестиційну привабливість країни може йти мова?" - заявив Геннадій Друзенко, голова правління Центру Конституційного моделювання, засновник мобільного госпіталю (ПДМШ) ім. Пирогова.

На його думку, ніхто не захоче інвестувати в цю державу, не здатну забезпечити чесні та прозорі правила співіснування приватних інтересів з державними.

Своєю чергою, глава "Центру захисту інвалідів" Аркадій чорний у своєму відеозверненні повідомив, що був змушений покинути Україну через побоювання за власне життя. За його словами, інваліди Одеси доведені до відчаю і готові на найрадикальніші кроки, якщо Генеральний прокурор Ірина Венедиктова і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський не втрутяться в ситуацію, а рейдерські атаки на громадську організацію не припиняться і будуть далі покриватися місцевою владою.

Адвокат у кримінальних справах Геннадій Борисичев акцентував на тому, що рейдери діють дуже зухвало і неприкрито - вони явно впевнені у своїй безкарності. Наприклад, вони сфабрикували протокол загальних зборів, змінивши директора організації, потім вкрали документи й печатки організації. Пізніше, через "ручного" нотаріуса в Полтавській області, рейдери, без всяких юридичних підстав, перереєстрували на себе всі активи і моментально продали частину з них, а частину передали в іпотеку та оренду.

Окремої уваги, за його словами, вимагає постанова слідчого судді про арешт активів громадської організації, яку не передавали держреєстратору до тих пір, поки через підставного нотаріуса активи громадської організації не були захоплені.

"Дана історія рейдерства "Центру захисту інвалідів" відбувається або з мовчазної згоди керівництва Одеської обласної прокуратури та Національної поліції Одеської області, або ще гірше - за їх сприяння. Як ми бачимо, це все відбувається, тому що не відбулися реальні реформи в системі МВС і прокуратурі. Не відбулося очищення системи від кадрів часів режиму Януковича, зокрема і в Одеській області, де керівництво цих органів очолюють люди, наближені до Артема Пшонки - сина тодішнього Генпрокурора. Ці люди причетні до неодноразових епізодів рейдерства, "пресування" бізнесу та отримання неправомірної вигоди злочинним шляхом", - резюмувала Ауріка Горяйнова, екс-прокурор прокуратури Одеської області 2000-2007 роках.