У центрі Тбілісі відновили рух після протестних акцій

На проспекті Руставелі в Тбілісі, де проходили протестні акції, було відновлено рух автотранспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Онлайн.

Повідомляється, що в даний час перед будівлею парламенту немає учасників протестних акцій. Також на місці відсутні і правоохоронці.

У той же час організатори протестних рухів закликали учасників зібратися сьогодні перед будівлею парламенту в 19:00 за місцевим часом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на протести в Грузії відбулися зіткнення з поліцією. Недалеко від будівлі парламенту протестувальники зіткнулися з поліцейською машиною, в результаті чого вдалося звільнити затриманого, правоохоронці стверджували, що нікого не заарештовували, пізніше з машини вийшов молодий чоловік.

Нагадаємо, що мітингувальники вимагають звільнення до вечора 22 червня всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.В іншому випадку протестанти погрожують вдатися до більш активної форми протесту.