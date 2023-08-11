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Центр оккупированного Севастополя обесточен, - СМИ

Фото: центр оккупированного Севастополя остался без света 11 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Центр временно оккупированного Севастополя (Крым) остался без света в пятницу, 11 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Центр Севастополя вдруг остался без света. А что случилось?" - говорится в сообщении.

Взрывы на полигоне в Старом Крыму

В Telegram-канале также сообщают о сильном взрыве на полигоне в Старом Крыму.

"Слышно было даже в Феодосии", - утверждают очевидцы.

При этом, по утверждению крымских гауляйтеров, взрывы на полигоне "плановые". Так, в Ленинском районе, с. Семисотка с 10:00 до 18:00, в Симферопольском районе, с. Украинка с 10:00 до 14:00, а также в пгт. Октябрьское с 13:00 до 15:00, г. Старый Крым с 11:00 до 13:00 якобы "будет происходить утилизация боеприпасов".

Взрывы в Крыму

Во временно аннексированном Россией Крыму взрывы происходят практически каждый день. Буквально вчера, 10 августа, взрывы раздались в Джанкойском районе Крыма. Кроме того, в этот же день в России жаловались якобы на "атаку" беспилотников на Крым и Москву. Якобы дроны удалось "подавить" и "поразить".

 

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СевастопольКрим