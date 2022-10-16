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Центр оккупированного Донецка обстреляли, один из снарядов попал в "мэрию"

Фото: центр оккупированного Донецка обстреляли 16 октября (dontime)
Автор: Наталия Гурковская

Центр временно оккупированного Донецка попал под обстрел в воскресенье, 16 октября. Один из снарядов влетел в здание городской "администрации", есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Глава администрации" города Алексей Кулемзин заявил, что, якобы в здание "администрации" влетала одна из ракет HIMARS.

По его словам якобы, до сих пор "большинство районов Донецка находятся под обстрелами". В частности, "за последние 15 минут во вражеский огонь также попали Кировский и Куйбышевский районы".

По данным росСМИ, ранения получили два человека.

Ранее в центре Донецка обстреляли рынок. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

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Донецк