Центр оккупированного Донецка обстреляли, один из снарядов попал в "мэрию"

Центр временно оккупированного Донецка попал под обстрел в воскресенье, 16 октября. Один из снарядов влетел в здание городской "администрации", есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Глава администрации" города Алексей Кулемзин заявил, что, якобы в здание "администрации" влетала одна из ракет HIMARS.
По его словам якобы, до сих пор "большинство районов Донецка находятся под обстрелами". В частности, "за последние 15 минут во вражеский огонь также попали Кировский и Куйбышевский районы".
По данным росСМИ, ранения получили два человека.
Ранее в центре Донецка обстреляли рынок. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.
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