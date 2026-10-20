Центр морской безопасности и не только: ЕС обновил арктическую стратегию
20 октября Европейский Союз представил новую стратегию по Арктике. Это усилит безопасность в стратегическом районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стратегию ЕС по Арктике на сайте Еврокомиссии.
ЕС представил арктическую стратегию
Арктика вызывает все больший интерес в США, России, Китае и странах Европы. Ведь таяние льда открывает новые морские пути.
В целях безопасности жизненно важных подводных кабелей и трубопроводов будет создан "центр морской безопасности". Его цель - обмен информацией между членами ЕС и партнерами из разных источников.
Первым шагом в стратегии будет также создание арктического кабельного центра для:
- мониторинга,
- защиты,
- помощи в ремонте кабелей.
ЕС также будет внимательно следить за Арктикой в рамках планов расширения своей сети спутникового наблюдения. Это место, где сталкиваются тектонические плиты геополитики, говорит президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
"Когда мы видим, что суверенитет, территориальная целостность и правила, которые обеспечивали стабильность в регионе, больше нельзя считать самопонятными, мы должны действовать", - уточнила она.
Этот новый документ - первое обновление арктической стратегии ЕС с 2021 года и последнее в серии мер ЕС, направленных на этот регион.
Ранее РБК-Украина писало, что Вооруженные силы Дании приступили к испытаниям разведывательных дронов MQ-9B в своем воздушном пространстве с целью мониторинга российских военных кораблей в Арктике.
Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение по Гренландии, которое заключили США, Дания и непосредственно остров, направлено на долгосрочную защиту Арктики от Китая и России.