В центр Мінська стягують військову техніку

У неділю, 8 листопада, у Мінську відбудеться Марш народовладдя. З самого ранку у центр міста прямує колона спецтехніки.

Про це повідомляє Onliner.

Водночас на Жовтневій площі і площі Незалежності вже з'явилися огорожі.

При цьому в Мінську вже закриті всі станції третьої лінії, станції Жовтнева, Купалівська, Площа Перемоги, Неміга, Фрунзенська. На станції Площа Леніна закритий один з вестибюлів.

Крім того, з 10:00 в різних частинах Мінська вже відключений мобільний інтернет.

"Згідно з розпорядженням уповноважених державних органів на території Мінська знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Сподіваємося на швидке відновлення обслуговування", - повідомляє білоруський оператор А1.

Марш народовладдя запланований на 11:00 за київським часом. Жителі Мінська зберуться біля Ратуші на площі Свободи і Немизі. Після чого, вони планують пройти центральними вулицями і проспектами міста. Людей закликали взяти з собою прапори.

Нагадаємо, 7 листопада у Мінську пройшов Марш медиків. Під час акції правоохоронці затримали 33 людини.

Раніше Європарламент схвалив резолюцію по Білорусі. В ній євродепутати не визнали результати виборів. Лукашенко у відповідь заявив, що Білорусь не потребує ні в чиєму визнання.