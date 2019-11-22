Центр Києва перекриють на час новорічних святкувань

Під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020. Зимові розваги триватимуть на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду навпроти будинку № 5. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го - на Контрактовій площі.

Під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі столиці обмежать рух міського транспорту низкою центральних вулиць:

із 25 листопада до 26 січня 2020 року - обмеження руху транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі;

із 25 листопада до 26 січня 2020-го - заборона руху всіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі);

19 грудня з 17:00 до 19:00 - заборона руху всіх видів транспорту уздовж вулиці Володимирської (від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївською);

Також заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку):

19 грудня - із 16:00 до 22:00;

24 грудня - із 16:00 до 22:00;

із 20:00 31 грудня до 03:00 1 січня 2020 року;

1 січня - із 14:00 до 22:00;

7 січня - із 12:00 до 17:00.

Крім того, будуть внесені зміни в роботу наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.

У зв’язку із забороною руху всіх видів транспорту наприкінці грудня - початку січня дозволять проїзд на вулиці Хрещатик щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.

Раніше повідомлялося, що у Києві частково обмежать рух на Південному мосту у зв'язку з ремонтними роботами. Обмеження діятиме з 21:00 22 листопада по 7:00 23 листопада.