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Центр Херсона под обстрелом: оккупанты атаковали рынок, 6 раненых

Фото: центр Херсона оказался под обстрелом 18 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты прямо сейчас обстреливают центр Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Центр Херсона под обстрелами! Будьте в укрытиях!" - рассказал он.

Обновлено. Как рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, россияне обстреляли Херсон, а именно район Центрального рынка.

"В результате артобстрела пострадали 6 человек", - добавил он.

Как сообщалось, за прошедшие сутки захватчики совершили 57 обстрелов по территории Херсонской области. Россияне выпустили 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 6 раз, один человек получил ранения.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Херсону 15 апреля. В результате обстрела погибли две женщины. Враг ударил артиллерией после обеда по Таврическому микрорайону города. Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения.

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Херсон