Центр Херсона под обстрелом: оккупанты атаковали рынок, 6 раненых

"Центр Херсона под обстрелами! Будьте в укрытиях!" - рассказал он.

Обновлено. Как рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, россияне обстреляли Херсон, а именно район Центрального рынка.

"В результате артобстрела пострадали 6 человек", - добавил он.

Как сообщалось, за прошедшие сутки захватчики совершили 57 обстрелов по территории Херсонской области. Россияне выпустили 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 6 раз, один человек получил ранения.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Херсону 15 апреля. В результате обстрела погибли две женщины. Враг ударил артиллерией после обеда по Таврическому микрорайону города. Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения.