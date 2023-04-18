За минувшие сутки россияне 57 раз обстреляли Херсонскую область

За прошедшие сутки захватчики совершили 57 обстрелов по территории Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По его словам, россияне выпустили 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 6 раз. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения детского оздоровительного лагеря Белозерского поселкового общества и линию электропередач в Чернобаевской сельской общине.



Отмечается, что из-за российской агрессии один человек получил ранения.