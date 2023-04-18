За минувшие сутки россияне 57 раз обстреляли Херсонскую область
За прошедшие сутки захватчики совершили 57 обстрелов по территории Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
По его словам, россияне выпустили 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 6 раз.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения детского оздоровительного лагеря Белозерского поселкового общества и линию электропередач в Чернобаевской сельской общине.
Отмечается, что из-за российской агрессии один человек получил ранения.
А 15 апреля россияне обстреляли Херсонскую область 70 раз. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.
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