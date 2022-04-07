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Центр гуманітарної місії у Запоріжжі прийняв вже 1700 тонн допомоги для українців

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Четвер 07 квітня 2022 14:33
Центр гуманітарної місії у Запоріжжі прийняв вже 1700 тонн допомоги для українців Фото: Центр гуманітарної місії у Запоріжжі прийняв вже 1700 тонн допомоги для українців (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Центр гуманітарної місії групи "Метінвест", створений на базі "Запоріжсталі", прийняв та опрацював майже 1700 тонн гуманітарної допомоги для постраждалих у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Щодня волонтери центру збирають, сортують і розподіляють гуманітарну допомогу туди, де вона найбільш потрібна.

Набори складаються з харчових продуктів і товарів першої потреби. Це борошно та крупа, цукор і згущене молоко, соняшникова олія, консерви й інші продукти.

Також є медикаменти, засоби індивідуальної гігієни, зокрема і для дітей. Наразі в хабі прийняли й опрацювали майже 1700 тонн вантажу. В тому числі - від Фонду Ахметова.

Зокрема, днями запорізькі волонтери зібрали та відправили 2000 продуктових наборів для Харкова, ще 5 500 продуктових наборів - на Луганщину. А в самому Запоріжжі продуктові набори від фонду почали видавати в офісі Зеленого центру "Метінвест".

У запорізькому центрі працюють приблизно 200 волонтерів - співробітників "Запоріжсталі". Завдяки їхній роботі за добу можна сформувати до 10 тисяч життєво необхідних продуктових наборів.

Великі об’єми допомоги в Запоріжжя надходять з-за кордону. В перші дні війни у Польщі на базі "Метінвест" створили хаб, днями відкрили другий центр, щоб скоріше доставляти поміч. Центри акумулюють допомогу з усього світу від тих, хто хоче допомогти Україні.

"У нас є необхідний досвід із надання гуманітарної допомоги та спасіння людей. Гуманітарний проект "Рятуємо життя" реалізується в координації з Фондом Ріната Ахметова, який з 2014 року займається допомогою регіонам, що постраждали від війни, та допоміг вижити більш ніж 5 млн людей", - розповів керівник проєкту "Рятуємо життя" Олександр Вишняков.

Нагадаємо, компанія "Метінвест" обладнала понад 6 тисяч місць для тимчасових переселенців у містах своєї присутності. Тут людей чекає гаряче харчування, одяг, засоби побуту та гігієни, а також медична допомога та психологічна підтримка.

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Запоріжжя Гуманітарна допомога
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