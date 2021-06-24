Ціні ОГХК на аукціоні прогнозують зростання зі стартової у 2 рази

Так, в ході підготовки ОГХК до приватизації стартову ціну підприємства вдалося підняти з 2,1 млрд грн до 3,7 млрд гривень.

За словами голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, на її формування позитивно вплинуло збільшення запасів на Вільногірському комбінаті, зростання світових цін на титан і поліпшення фінансових показників компанії.

Так, чистий прибуток у 2020 році виріс в 3,5 рази - зі 100 до 350 млн грн.

"Ринкова вартість тільки запасів ільменіту компанії перевищує 1 млрд дол. Відношення скоригованого виручки до прибутку компанії, близько 20%, дає зрозуміти, що прибуток від тільки наявних резервів ільменіту може перевищити 250 млн дол або 6,8 млрд грн", - наголошується в статті.

При цьому, враховуючи ймовірну оптимізацію витрат і підвищення ефективності компанії при переході в приватний сектор, ринкова вартість підприємства може виявитися навіть вище.

"Відношення вартості компанії до EBITDA серед подібних промислових компаній до кризи 2020 коливалося від 7 до 10. Тобто 35 млн дол скоригованої EBITDA у 2020 році означає, що порівняльна ринкова вартість компанії може скласти 6,7-9,5 млрд грн", - порахували в ЕП.