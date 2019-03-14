Ціна нафти Brent вперше з листопада перевищила 68 доларів

Ціни на нафту знаходяться в районі максимальних за чотири місяці відміток

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 14 марта 2019 года, впервые с ноября превысила 68 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:26 по киевскому времени стоимость майских фьючерсов на нефть Brent поднималась до 68,03 доллара за баррель. Цена достигла этой отметки впервые с середины ноября 2018 года, в то же время фьючерсы на нефть марки WTI поднимались до 58,6 доллара за баррель.

Напомним, с утра нефть дорожала на фоне неожиданного сокращения товарных запасов топлива в США и ожиданий возможного продления сделки ОПЕК. По данным американского Минэнерго, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,86 млн баррелей, хотя эксперты ожидали повышения на 3,3 млн баррелей.

Отметим, в ноябре прошлого года цены на нефть стали падать после заявления президента США Дональда Трампа о дальнейших отношениях с Саудовской Аравией после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Американский лидер подчеркнул, что не намерен разрушать экономику США и Саудовской Аравии, а Вашингтон останется партнером Эр-Рияда.