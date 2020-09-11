Ціна нафти Brent впала нижче 40 доларів

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Нафта дешевшає на тлі ознак другої хвилі коронавірусу

Ціни на нафту, у п'ятницю, 11 вересня, знижуються другий день під тиском несподіваного збільшення запасів у США. Пандемія коронавірусу продовжує підривати попит на паливо.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent впала на 0,5%, до 39,88 доларів за барель до 05:30 за київським часом після зниження майже на 2% у четвер, у той час як американська нафта WTI подешевшала на 0,4%, до 37,16 доларів за барель, впавши на 2% на попередній сесії.

Обидва основних орієнтирів знизилися приблизно на 6,5% за тиждень та націлені на другий тиждень зниження, оскільки надії на стале відновлення попиту на паливо слабшають через ознаки другої хвилі коронавірусу.

У Сполучених Штатах запаси нафти виросли минулого тижня всупереч очікуванням, оскільки нафтопереробні заводи повільно поверталися до роботи після закриття виробничих майданчиків з-за шторму в Мексиканській затоці і в інших регіонах.

"У той час як видобуток нафти в США продовжує відновлюватися після урагану "Лаура", цифри показують, що нафтопереробні заводи ще більше знизили фінансові прогнози за останній тиждень", - йдеться в записці для клієнтів ING Economics.

Ще одним ведмежою ознакою стало те, що трейдери знову почали бронювати танкери для зберігання нафти і дизельного палива.

Збільшення запасів, ймовірно, стане предметом обговорення 17 вересня на засіданні групи з моніторингу ринку Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзників, включаючи Росію, групи (ОПЕК+). Аналітики кажуть, що зустріч, швидше за все, буде зосереджена на дотриманні вимог членами, а не на пошуку більш глибоких скорочень.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогнозні ціни на 2022 рік і довгострокові прогнози цін на нафту марки Brent і WTI.

Відзначимо, через падіння цін на нафту, в січні-серпні 2020 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 38% до 5,125 млрд доларів.