Ціна нафти Brent перевищила 71 долар за барель

Ціна на нафту північноморської марки Brent сьогодні ввечері, 8 квітня, перевищила 71 долар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на біржі ICE в Лондоні.

Ціна зросла станом на 18:35 за київським часом до 71,01 долара за барель, свідчать дані біржі.

В останній раз ціна нафти Brent знаходилася вище рівня 70 доларів за барель 12 листопада 2018 року.

Нагадаємо, ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 8 квітня 2019 року, перевищила 70 доларів за барель.

За станом на 09:30 за київським часом ціна нафти Brent на лондонській біржі ICE Futures зросла до 70,63 долара за барель. Це ще 0,41% вище показника попереднього торгового дня. Таким чином, ціни на нафту досягли максимальних значень з листопада 2018 року.

Додамо, що за підсумками першого кварталу 2019 року ціни на нафту показали рекордне зростання за 10 років.

зокрема, ціни на Brent за I квартал 2019 року зросли на 27%, на американську нафту WTI - більш ніж на 32%. У той же час аналітики банку Barclays висловили упевненість, що ціни на нафту збережуть зростання в другому кварталі і в середньому становитимуть 73 долара за барель для нафти Brent і 65 доларів для WTI.