Ціна нафти Brent перевищила 70 доларів вперше за два місяці

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,9%, до 70,11 доларів за барель до 10.40 за київським часом. Ціни на Brent перевищили рівень в 70 доларів вперше з 15 березня. Ф'ючерси на нафту марки WTI виросли на 0,9%, до 66,97 долара за барель. Обидва контракти зросли в понеділок більш ніж на 1%.

"За успіхом стоїть зростаючий оптимізм з приводу значного відновлення обсягів бензину та інших видів палива в США і Європі у світлі ослаблення різних обмежень, пов'язаних з пандемією", - сказав Чіокі Чен, головний аналітик Sunward Trading.

"Є побоювання з приводу поширення інфекційних захворювань в Азії, але це буде вирішено найближчим часом у міру поширення вакцини", - додав він, прогнозуючи, що в кінці цього місяця ціни на нафту марки Brent будуть наближатися до позначки 75 доларів за барель.

До кінця червня президент США Джо Байден відправить за кордон не менше 20 млн доз вакцини проти COVID-19, що стане першим випадком, коли Сполучені Штати діляться вакцинами, дозволеними для внутрішнього використання.

Британська економіка відкрилася в понеділок, надавши 65 мільйонам людей ступінь свободи після чотиримісячної ізоляції від COVID-19. Зі збільшенням кількості вакцинацій Франція та Іспанія послабили обмеження, А Португалія та Нідерланди дозволили поїздки.

У Сполучених Штатах штат Нью-Йорк більше не буде вимагати маски в більшості громадських місць для людей, повністю вакцинованих від COVID - 19 з середи, і інші регіони також відкривають свої економіки.

В Азії, навпаки, Сінгапур повідомив про найвищу кількість місцевих інфекцій за кілька місяців, а на Тайвані спостерігався сплеск випадків зараження, і обидві країни відновили заходи ізоляції.

Згідно з попередніми даними, в Індії, яка найбільше постраждала від пандемії, внутрішні продажі бензину і дизельного палива державними нафтопереробними підприємствами в першій половині травня впали на одну п'яту в порівнянні з місяцем раніше, оскільки локдаун вдарив по промисловій діяльності і споживанню.