Ціна нафти Brent перевищила 66 доларів

Востаннє нафтові ціни перевищували позначку 66 доларів 20 листопада 2018 року

Цена североморской марки Brent с начала торгов 15 февраля впервые с ноября 2018 года превысила 66 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

Сообщается, что в последний раз нефтяные цены превышали отметку в 66 долларов 20 ноября 2018 года.

Отметим, цены на нефть растут на фоне ожидания инвесторов того, что миру удастся избежать перепроизводства углеводородов. Кроме того, рынок пытается проанализировать последствия различных сценариев дальнейшего развития американо-китайских торговых отношений. Переговоры в Пекине проходят не так гладко, как хотелось бы, но в пятницу делегации США предстоит встреча с главой КНР Си Цзиньпином.

Напомним, накануне нефть дорожала на фоне сокращения добычи в странах ОПЕК. Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказывают санкции США против Венесуэлы.

Отметим, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) отказалась выступить в защиту лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, который заявлял о негативном воздействии американских санкций на весь картель.