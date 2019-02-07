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Ціна нафти Brent перевищила 62 долара за барель


Brent торгується на позначці 62,66 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 7 февраля 2019 года, поднялась выше 62 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:45 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 62,66 доллара. Это на 1,24% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, поддержку ценам на нефть оказывает сокращение производства участниками пакта ОПЕК+ и санкции США против Венесуэлы. В то же время, по данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США за неделю выросли на 1,26 млн баррелей - до 447,2 млн баррелей.

Также сообщается, что добыча нефти в США остается на рекордном уровне в 11,9 млн баррелей в сутки, который был достигнут в конце 2018 года. Таким образом, США остаются ведущим в мире производителем нефти, опережая Россию и Саудовскую Аравию.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором указывается, что нефтяная отрасль Венесуэлы находится на грани краха. При этом указывается, что санкции США оказали куда большее воздействие, чем ожидалось ранее.

 

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