Ціна нафти Brent перевищила 62 долара за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 62,66 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 7 лютого 2019 року, піднялася вище 62 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:45 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 62,66 долара. Це на 1,24% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, підтримку цінам на нафту надає скорочення виробництва учасниками пакту ОПЕК+ і санкції США проти Венесуели. У той же час, за даними Управління енергетичної інформації (EIA), запаси нафти в США за тиждень зросли на 1,26 млн барелів - до 447,2 млн барелів.

Також повідомляється, що видобуток нафти в США залишається на рекордному рівні в 11,9 млн барелів на добу, який було досягнуто в кінці 2018 року. Таким чином, США залишаються провідним у світі виробником нафти, випереджаючи Росію та Саудівську Аравію.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому вказується, що нафтова галузь Венесуели знаходиться на межі краху. При цьому вказується, що санкції США чинять куди більший вплив, ніж очікувалося раніше.