ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ціна нафти Brent перевищила 62 долара за барель

Новини » Енергетика    07.02.2019 - 11:58
Ціна нафти Brent перевищила 62 долара за барель
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 62,66 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 7 лютого 2019 року, піднялася вище 62 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:45 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 62,66 долара. Це на 1,24% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, підтримку цінам на нафту надає скорочення виробництва учасниками пакту ОПЕК+ і санкції США проти Венесуели. У той же час, за даними Управління енергетичної інформації (EIA), запаси нафти в США за тиждень зросли на 1,26 млн барелів - до 447,2 млн барелів.

Також повідомляється, що видобуток нафти в США залишається на рекордному рівні в 11,9 млн барелів на добу, який було досягнуто в кінці 2018 року. Таким чином, США залишаються провідним у світі виробником нафти, випереджаючи Росію та Саудівську Аравію.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому вказується, що нафтова галузь Венесуели знаходиться на межі краху. При цьому вказується, що санкції США чинять куди більший вплив, ніж очікувалося раніше.

 

Ціни на нафту почали знижуватися на тлі побоювань про зростання економіки
Новини України Brentнефтьцена
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся