Ціна нафти Brent опустилася нижче 77 доларів за барель

Вартість бареля нафти Brent становить 76,81 доларів за барель

Вартість північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 1 червня 2018 року, становить менше 77 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 17:03 1 червня ціна бареля нафти Brent знаходиться на рівні 76,81 доларів за барель. Це на 1,26% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, 31 травня ціна нафти Brent піднялася вище 77 доларів за барель.

Аналітики нафтових ринків, яких агентство Reuters опитало в травні, очікують, що ціни на нафту будуть триматися вище позначки в 70 доларів за барель цього року.

Згідно з опитуванням, в якому взяли участь 36 аналітиків, середня ціна європейської еталонної марки Brent складе 71,68 долара за барель у 2018 році, що вище попереднього прогнозу на рівні 67,40 доларів за барель.