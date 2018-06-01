Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ціна нафти Brent опустилася нижче 77 доларів за барель

НовиниЕнергетика    01.06.2018 - 17:09
Фото: морська бурова платформа (pxhere.com)
Фото: морська бурова платформа (pxhere.com)

Вартість бареля нафти Brent становить 76,81 доларів за барель

Вартість північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 1 червня 2018 року, становить менше 77 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 17:03 1 червня ціна бареля нафти Brent знаходиться на рівні 76,81 доларів за барель. Це на 1,26% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, 31 травня ціна нафти Brent піднялася вище 77 доларів за барель.

Аналітики нафтових ринків, яких агентство Reuters опитало в травні, очікують, що ціни на нафту будуть триматися вище позначки в 70 доларів за барель цього року.

Згідно з опитуванням, в якому взяли участь 36 аналітиків, середня ціна європейської еталонної марки Brent складе 71,68 долара за барель у 2018 році, що вище попереднього прогнозу на рівні 67,40 доларів за барель.

Аналітики прогнозують ціну нафти вище 70 доларів за барель у 2018, - Reuters Нафта Brent торгується вище 76 доларів за барель
Теги публікації: нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top