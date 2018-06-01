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Цена нефти Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    01.06.2018 - 17:09
Фото: морская буровая платформа (pxhere.com)
Фото: морская буровая платформа (pxhere.com)

Стоимость барреля нефти Brent составляет 76,81 долларов за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 1 июня 2018 года, составляет менее 77 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 17:03 1 июня цена барреля нефти Brent находится на уровне 76,81 долларов за баррель. Это на 1,26% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, 31 мая цена нефти Brent поднялась выше 77 долларов за баррель.

Аналитики нефтяных рынков, которых агентство Reuters опросило в мае, ожидают, что цены на нефть будут держаться выше отметки в 70 долларов за баррель в этом году.

Согласно опросу, в котором приняли участие 36 аналитиков, средняя цена европейской эталонной марки Brent составит 71,68 доллара за баррель в 2018 году, что выше предыдущего прогноза на уровне 67,40 долларов за баррель.

Аналитики прогнозируют цену нефти выше 70 долларов за баррель в 2018, - Reuters Нефть Brent торгуется выше 76 долларов за баррель
Теги публикации: нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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