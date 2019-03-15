Ціна нафти Brent опустилася нижче 67 доларів

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Вартість нафти марки Brent опустилася нижче 66,68 долара

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 15 березня 2019 року, опустилася нижче 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 17:44 за київським часом вартість нафти марки Brent опустилася нижче 66,68 долара за барель. Це на 0,83% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, ціна північноморської нафти марки Brent вчора 14 березня 2019 року, вперше з листопада перевищила 68 доларів за барель.

За станом на 10:26 за київським часом вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent піднімалася до 68,03 долара за барель. Ціна досягла цієї позначки вперше з середини листопада 2018 року, в той же час ф'ючерси на нафту марки WTI піднімалися до 58,6 долара за барель.

Зазначимо, в листопаді минулого року ціни на нафту почали падати після заяви президента США Дональда Трампа про подальші відносини з Саудівською Аравією після вбивства журналіста Джамаля Хашкаджи. Американський лідер підкреслив, що не має наміру руйнувати економіку США і Саудівської Аравії, а Вашингтон залишиться партнером Ер-Ріяда.