Ціна нафти Brent опустилася нижче 67 доларів

Вартість нафти марки Brent опустилася нижче 66,68 долара
Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 15 березня 2019 року, опустилася нижче 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.
Станом на 17:44 за київським часом вартість нафти марки Brent опустилася нижче 66,68 долара за барель. Це на 0,83% нижче рівня закриття попередніх торгів.
Нагадаємо, ціна північноморської нафти марки Brent вчора 14 березня 2019 року, вперше з листопада перевищила 68 доларів за барель.
За станом на 10:26 за київським часом вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent піднімалася до 68,03 долара за барель. Ціна досягла цієї позначки вперше з середини листопада 2018 року, в той же час ф'ючерси на нафту марки WTI піднімалися до 58,6 долара за барель.
Зазначимо, в листопаді минулого року ціни на нафту почали падати після заяви президента США Дональда Трампа про подальші відносини з Саудівською Аравією після вбивства журналіста Джамаля Хашкаджи. Американський лідер підкреслив, що не має наміру руйнувати економіку США і Саудівської Аравії, а Вашингтон залишиться партнером Ер-Ріяда.