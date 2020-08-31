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Ціна нафтогазової ділянки на аукціоні зросла у 8 разів до рекордних 651 млн грн 

Автор: РБК-Україна

Переможцем аукціону стала компанія "Нафтогазгеорозвідка", що входить до складу "ДТЕК Нафтогаз"

Державна служба геології та надр на електронному аукціоні 31 серпня продала спецдозвіл на розробку Будищансько-Чутівської площі вуглеводнів за рекордні 650,5 млн грн.

Про це свідчать результати аукціону в системі ProZorro.

Вартість спецдозволу у порівнянні зі стартовою ціною виросла в 8 раз.

Переможцем аукціону стала компанія "Нафтогазгеорозвідка", що входить до складу "ДТЕК Нафтогаз".

В аукціоні брали участь державна компанія "Укргазвидобування", яка запропонувала 650 млн грн, "Регал Петролеум" (512 млн грн), "Укрнафтобуріння" (131 млн грн) і "Індепендент Енерджі Сервісез" (130,5 млн грн).

Ділянка має площу 174,89 км2, знаходиться на території Полтавського та Чутівського адміністративних районів Полтавської області.

Перспективні ресурси нафти на цій ділянці складають понад 2 млн т, газу - 20,587 млрд куб. м.

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Нагадаємо, раніше голова Держегонадр Роман Опімах заявляв, що Будищансько-Чутівська площа є найперспективнішою нафтогазовою ділянкою, яка виставлена на аукціон за останнє десятиліття.

Держгеонадра очікує дохід державного бюджету від продажу спецдозволів на користування надрами у 2020 році на рівні 1 млрд грн.

Як повідомлялося, депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року.

Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дало змогу вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.

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