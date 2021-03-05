Ціна на нафту Brent перевищила 68 доларів вперше з січня минулого року
Ціни на нафту в п'ятницю, 5 березня, виросли більш ніж на 1 долар за барель, досягнувши самого високого рівня майже за 14 місяців. Зростання спостерігається після того, як ОПЕК+ погодилася не збільшувати пропозицію в квітні.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 2,3% до 68,26 доларів за барель - максимуму з 8 січня 2020 року. Квітневі ф'ючерси на нафту марки WTI піднялися на 2,2% до 65,24 доларів до 12:00 за київським часом.
Обидва контракти виросли більш ніж на 4% в четвер після того, як члени Організації країн-експортерів нафти і її союзники (ОПЕК +) продовжили обмеження видобутку нафти до квітня, надавши невеликі пільги для Росії та Казахстану.
"ОПЕК + зберегла видобуток на стабільному рівні, що вказує на її обережність при нормалізації видобутку", - сказав Равіндра Рав, віце-президент по сировинним товарам Kotak Securities.
Інвестори були здивовані тим, що Саудівська Аравія вирішила зберегти своє добровільне скорочення на 1 мільйон барелів у день до квітня навіть після того, як ціни на нафту зросли за останні два місяці.
Аналітики переглядають свої прогнози цін, щоб відобразити тривале обмеження пропозиції з боку ОПЕК+, а також американських виробників сланцю.
Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на Brent на 5 доларів до 75 доларів за барель у другому кварталі і 80 доларів за барель у третьому кварталі цього року, в той час як UBS підвищив прогноз для Brent до 75 доларів за барель і WTI до 72 доларів за барель у другому кварталі 2021 року.
Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту зросли 1 березня, після того, як Палата представників Конгресу США схвалила пакет заходів стимулювання економіки на 1,9 трлн доларів.
Зазначимо, світові ціни на нафту досягли 60 доларів за барель - рівня, який спостерігався рік тому, до початку пандемії COVID-19. Аналітики вважають подорожчання дещо передчасним.