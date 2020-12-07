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Ціна імпортного газу зросла до максимуму з початку року

Київ, Понеділок 07 грудня 2020 17:34
Ціна імпортного газу зросла до максимуму з початку року
Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вартість газу зросла до 180 доларів

Середня митна вартість імпортного природного газу в листопаді 2020 року склала 5161,5 грн за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 182,5 доларів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Таким чином, у порівнянні з жовтнем 2020 року ціна імпортного газу зросла на 6,2% в гривневому еквіваленті (з 4858,4 грн за 1 тисячу кубометрів) і на 6,6% в доларовому еквіваленті (з 171,2 доларів за 1 тисячу кубометрів).

При цьому порівняно з груднем 2019 року ціна імпортного газу зросла на 25,0% у гривневому еквіваленті (з 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів) на 3,3% в доларовому еквіваленті (з 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів).

Ціна імпортного газу зросла до максимуму з початку року

Як повідомляло РБК-Україна, середня ціна природного газу для побутових споживачів у першому півріччі 2020 року склала 5 299,2 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м. Це на 17,4% менше, ніж в другому півріччі 2019 року (6 415,8 грн).

У той же час ціна газу для побутових споживачів була на 2,8% вище, ніж для непобутових, в той час як раніше ціни для населення були нижчими, ніж для промисловості.

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні в грудні 2019 року склала 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%. У доларах ціна газу в грудні склав 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 46,3% менше, ніж рік тому.

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