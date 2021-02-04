Ціна імпортного газу перевищила 250 доларів

Середня митна вартість імпортного природного газу в січні 2021 року склала 7044,9 грн за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 250,1 доларів.

Про це повідомляється на сайте Міністерства економіки.

Таким чином, у порівнянні з груднем 2020 року ціна імпортного газу зросла на 23,5% у гривневому еквіваленті (з 5702,8 грн за 1 тисячу кубометрів) та на 23,5% в доларовому еквіваленті (з 202,5 доларів за 1 тисячу кубометрів).

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу у грудні 2020 року склала 5702,8 грн за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 202,5 доларів. У порівнянні з груднем 2019 року ціна імпортного газу зросла на 38,1% у гривневому еквіваленті (з 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів) на 14,6% у доларовому еквіваленті (з 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів).

За даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2020 рік зросли на 13,6%. Найбільше подорожчав газ - на 56,3%.