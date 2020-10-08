Ціна імпортного газу за місяць зросла на третину

Середня митна вартість імпортного природного газу у вересні 2020 року склала 3955,8 грн за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 140,5 доларів.

Про це повідомляється на сайті Министерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Таким чином, у порівнянні з серпнем 2020 року ціна імпортного газу зросла на 35,6% у гривневому еквіваленті (з 2918,1 грн за 1 тисячу кубометрів) і на 32,5% у доларовому еквіваленті (з 106,1 доларів за 1 тисячу кубометрів).

При цьому порівняно з груднем 2019 року ціна імпортного газу знизився на 20,5% у гривневому еквіваленті (з 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів) на 4,2% в доларовому еквіваленті (з 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів).

Як повідомляло РБК-Україна, середня ціна природного газу для побутових споживачів у першому півріччі 2020 року склала 5 299,2 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м. Це на 17,4% менше, ніж в другому півріччі 2019 року (6 415,8 грн).

У той же час ціна газу для побутових споживачів була на 2,8% вище, ніж для непобутових, в той час як раніше ціни для населення були нижчими, ніж для промисловості.

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні в грудні 2019 року склала 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів. Як (коли) порівняти з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%. У доларах ціна газу в грудні склав 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 46,3% менше, ніж рік назад.