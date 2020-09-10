Ціна імпортного газу за місяць впала майже на 15%

Середня митна вартість імпортного природного газу в серпні 2020 року склала 2918,1 грн за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 106,1 доларів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Таким чином, у порівнянні з липнем ціна імпортного газу знизилася на 14,7% в доларовому еквіваленті (з 124,4 доларів за 1 тисячу кубометрів) і на 7,4% у гривневому еквіваленті (з 3150,4 грн за 1 тисячу кубометрів).

При цьому порівняно з груднем 2019 року ціна імпортного газу знизилася на 44,5% в доларовому еквіваленті (з 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів) і на 36,3% у гривневому еквіваленті (з 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів).

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні в грудні 2019 року склала 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%. У доларах ціна газу в грудні склав 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 46,3% менше, ніж рік назад.