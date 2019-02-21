Ціна на газ та тарифи визначать ставлення виборців до кандидатів у президенти, - експерт

Політолог зазначив, що у кожного з виборців буде власний мотив для голосування

Цена на газ и тарифы определят отношение избирателей к кандидатам в президенты на выборах 2019. Такое мнение выразил политический эксперт Валентин Гладких в эфире телеканала "Прямой", сообщает РБК-Украина.

По его словам, у каждого из избирателей будет собственный мотив для голосования на выборах, и каждый будет нести за свой выбор ответственность.

При этом определяющими в отношении к кандидату станут цена на газ и тарифы, убежден эксперт.

"Те, кто готовы платить за коммунальные услуги на 35 процентов больше, чем сейчас, – будут голосовать за Петра Порошенко. Те, кого это не устраивает и кто хочет платить за газ и тепло вдвое меньше – будут голосовать за Юлию Тимошенко. А за Владимира Зеленского, очевидно, будут голосовать те, кому все равно, сколько платить за коммуналку", - подчеркнул Гладких.

Напомним, выборы президента Украины 2019 пройдут 31 марта. В этот день назначен первый тур голосования за кандидатов на пост главы государства.