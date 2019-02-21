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Ціна на газ та тарифи визначать ставлення виборців до кандидатів у президенти, - експерт

Новини » Вибори 2019    21.02.2019 - 10:55
Ціна на газ та тарифи визначать ставлення виборців до кандидатів у президенти, - експерт
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Політолог зазначив, що у кожного з виборців буде власний мотив для голосування

Ціна на газ та тарифи визначать ставлення виборців до кандидатів у президенти на виборах 2019. Таку думку висловив політичний експерт Валентин Гладких в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє РБК-Україна.

За його словами, у кожного з виборців буде власний мотив для голосування на виборах, і кожен нестиме за свій вибір відповідальність.

При цьому визначальними у ставленні до кандидата стануть ціна на газ та тарифи, переконаний експерт. 

"Ті, хто готові платити за комунальні послуги на 35 відсотків більше, аніж зараз, – голосуватимуть за Петра Порошенко. Ті, кого це не влаштовує  і хто хоче платити за газ і тепло вдвічі менше – голосуватимуть за Юлію Тимошенко. А за Володимира Зеленського, вочевидь, голосуватимуть ті, кому все одно, скільки платити за комуналку", - наголосив Гладких.

Нагадаємо, вибори президента України 2019 пройдуть 31 березня. В цей день призначений перший тур голосування за кандидатів на пост глави держави.

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