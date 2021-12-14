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Ціна на газ у Європі вдруге за день пробила психологічну позначку

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Лондон, Вівторок 14 грудня 2021 20:35
Ціна на газ у Європі вдруге за день пробила психологічну позначку Фото: ціни на газ піднялися вище 1,5 тисячі доларів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ціна на газ в Європі в ході вечірніх торгів пробила черговий психологічний рівень-1500 доларів за тисячу кубометрів. Удень котирування на блакитне паливо перевищували 1400 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

За даними торгів, на закритті сесії вартість січневого ф'ючерсу на газ досягла 1525 доларів за тисячу кубічних метрів. З початку дня ціна блакитного палива зросла майже на 12,5%.

Експерти відзначають, що ціни на газ в Європі ростуть на тлі напруженості між Україною і Росією, що може відстрочити на невизначений час запуск "Північного потоку-2".

Нагадавши, Євросоюз має намір відмовитися від довгострокових контрактів на імпорт газу.

Зазначимо, гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон раніше допустив, що Росія припинить фізичний транзит газу через Україну вже цієї зими.

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Європа Ціна на газ
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