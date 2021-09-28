Ціна на газ в Європі вперше перевищила 1000 доларів

Ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи встановила рекордну позначку. Вперше в історії вона перевищила 1 тисячу доларів за тисячу кубометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE.
Зокрема, в ході торгів ціна вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 1031,3 долара за одну тисячу кубометрів.
Водночас загальне зростання ціни газу з початку дня вже перевищило 11%.
Нагадаємо, раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що зростання ціни газу в Європі пов'язаний з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.