RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ціна на газ в Європі втретє за день встановила історичний рекорд

Автор: Дмитрий Кузнецов

Зростання цін на газ в Європі на біржі ввечері 21 грудня склало більше ніж 27% за день. Котирування на блакитне паливо встановили третій за добу історичний рекорд-2150 доларів за тисячу кубічних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

На відкритті торгів вартість січневих ф'ючерсів на TTF перебувала близько 1800 доларів за тисячу кубометрів. До 18: 00 котирування перевищили 2150 доларів. Зростання ціни за день склало більше ніж 27%.

Як відзначають аналітики, зростання цін на газ відбувається на тлі настання в Європі морозів. Крім того, "Газпром" відмовився збільшити прокачування через Україну в січні наступного року і не став бронювати транзит по газопроводу "Ямал - Європа".

Нагадаємо, сьогодні ціни на газ в Європі вперше перевищили 2000 доларів.

Зазначимо, попередній історичний рекорд цін на газ в Європі був встановлений в жовтні. Тоді за тисячу кубометрів продавали понад 1900 доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвропаЦіна на газ