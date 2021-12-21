Ціна на газ в Європі втретє за день встановила історичний рекорд

Зростання цін на газ в Європі на біржі ввечері 21 грудня склало більше ніж 27% за день. Котирування на блакитне паливо встановили третій за добу історичний рекорд-2150 доларів за тисячу кубічних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE .

На відкритті торгів вартість січневих ф'ючерсів на TTF перебувала близько 1800 доларів за тисячу кубометрів. До 18: 00 котирування перевищили 2150 доларів. Зростання ціни за день склало більше ніж 27%.

Як відзначають аналітики, зростання цін на газ відбувається на тлі настання в Європі морозів. Крім того, "Газпром" відмовився збільшити прокачування через Україну в січні наступного року і не став бронювати транзит по газопроводу "Ямал - Європа".