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Ціна на газ в Європі перевищила 1 400 доларів вперше з жовтня

Автор: Сергей Новиков

Ціна на газ в Європі подолала ще одну психологічну позначку. Вперше з жовтня природний газ торгується вище позначки 1 400 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

Згідно з графіком торгів, на 09:30 за Києвом вартість січневого ф'ючерсу піднялася до позначки 1 445 доларів за тисячу кубометрів. З початку торгів сьогодні ціна зросла більш ніж на 5%.

Зазначимо, аналітики пов'язують зростання цін на газ зі зростаючою напруженістю у відносинах Росії і України, яка є головним транзитером російського газу.

Нагадаємо, раніше гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон не виключив, що Росія припинить фізичний транзит газу через Україну вже цієї зими.

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Ціна на газ